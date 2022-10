Hockey sur glace: Rathgeb expulsé du match pour violence physique sur un arbitre

La scène s’est déroulée dans les derniers instants du duel entre Bienne et Lugano samedi soir. À la 59e minute, alors que les Seelandais sont menés 3-0, une altercation débute entre Yannick Rathgeb et le Luganais Calvin Thürkauf.

Jusque-là, rien d’anormal. Le juge de ligne Michael Stalder intervient pour séparer les deux hommes. Sur les images, on peut voir que le défenseur du HC Bienne tente de se débattre alors que l’arbitre se situe au milieu.

Une lourde suspension?

À la suite de cet échange, Yannick Rathgeb écope de deux minutes de pénalité pour dureté excessive plus d’une pénalité de méconduite pour le match pour violence physique sur un officiel.

Difficile de donner un avis sur la situation, mais la ligue est généralement assez sévère sur les cas de contact avec un arbitre. Bien que les scènes étaient complètement différentes et donc incomparables, Marc-Antoine Pouliot ou encore Jonathan Mercier ont écopé de lourdes suspensions par le passé.

À l’heure actuelle, aucune procédure n’a été officiellement ouverte par la ligue. Selon le règlement de la Fédération suisse de hockey, chaque incident impliquant un officiel, et sanctionné par une pénalité de méconduite pour le match, est transmis au juge unique pour examen. Bienne et son joueur devraient en savoir plus dans les prochaines heures.