Canada : Rationnement du carburant dans l’Ouest canadien inondé

Les habitants de la Colombie-Britannique dans l’ouest du Canada ont également été invités à limiter «leurs déplacements en véhicule en ce moment».

Les pluies torrentielles qui se sont abattues sur le sud-ouest de la Colombie-Britannique dimanche et lundi ont provoqué des glissements de terrain et des inondations.

Les pluies torrentielles qui se sont abattues sur le sud-ouest de la Colombie-Britannique dimanche et lundi ont provoqué des glissements de terrain et des inondations, qui ont détruit routes et infrastructures. L’oléoduc Trans Mountain a notamment été temporairement fermé. «Nous demandons aux personnes de limiter leur consommation de carburant et leurs déplacements en véhicule en ce moment», a déclaré Mike Farnworth, ministre de la Sécurité publique de la province lors d’une conférence de presse.