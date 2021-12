Jeu vidéo : Rats jouant à «Doom II» prêts à débarquer sur Twitch

Un neuro-ingénieur a entraîné des rats à jouer au jeu culte de tir à la première personne et envisage de diffuser leurs parties sur la plateforme de streaming.

Verrons-nous bientôt des animaux s’affronter dans des parties de jeux vidéo sur les plateformes de streaming consacrées au gaming? La question est légitime après l’expérience menée par le scientifique hongrois Viktor Tóth. Cet ancien neuro-ingénieur de The Feinstein Intitutes for Medical Research de New York a entraîné trois rats à jouer au jeu culte «Doom II» sorti en 1994.