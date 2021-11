Zurich : Rattrapé par la justice pour un meurtre commis il y a vingt-quatre ans

L’accusé est âgé aujourd’hui de 78 ans. Il aurait assassiné une femme de 86 ans en 1997 à Küsnacht.

Le Tribunal de district de Meilen s’est occupé lundi d’une affaire qui remonte à plusieurs années. Le 5 juillet 1997, la police avait découvert le cadavre d’une femme de 86 ans dans sa villa de Küsnacht, à Zurich. Cette veuve était allongée dans la buanderie, les bras attachés derrière le dos, et avait été violemment frappée. Selon l’acte d’accusation, l’octogénaire est morte des suites des coups reçus et des tortures qu’elle a également subies. Son agonie aurait duré entre une et deux heures.