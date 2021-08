Études supérieures - Rattraper les cours qui tombent sur un férié? Une spécificité des HES

«Dans ma classe, on a été surpris d’avoir des périodes supplémentaires pour compenser les heures perdues à cause des jours fériés», raconte un étudiant de la HEIG-VD. Deux de leurs enseignants ont en effet choisi de remplacer un cours, tombé à cause d’un férié. Résultat des courses: certaines journées ont été prolongées d’une ou deux périodes, les semaines suivantes. Le calendrier académique de la Haute École établit pourtant la liste des jours fériés et annonce qu’il n’y aura pas de cours, ces jours-là. Mais, spécificité des HES-SO, le règlement sur la formation de base indique qu’il est possible de compenser les jours fériés.