Diplomatie : Raul Castro au Venezuela pour honorer la mémoire de Chavez

Raul Castro, 91 ans, est notamment accompagné par le premier ministre cubain Manuel Marrero Cruz, le commandant Ramiro Valdés et le ministre des Affaires étrangères, Bruno Rodriguez. Les ministres de la Santé, José Angel Portal Miranda, et de l’Énergie et des mines, Vicente de la O Levy, font également partie de la délégation.