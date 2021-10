Motocyclisme – Raúl Fernández relance le championnat Moto2

On l’a dit, Raúl Fernández découvre cette année la classe Moto2. Et quelle découverte: septième victoire, la troisième de suite, le jour où Gardner se retrouve à terre. Corollaire: le championnat est totalement relancé entre les deux équipiers, Fernández étant revenu ce soir à 9 points de l’Australien, à trois courses de la fin: «Avec la température, ce fut une course très difficile, mais nous avons bien travaillé tout le week-end; j’aimerais dédier cette victoire à Dean Berta Viñales, qui portait le même numéro que moi», explique le «rookie» le plus étonnant de l’histoire.