Inondations en Europe : Ravagée par l’eau, une chocolaterie belge à l’arrêt

Une prestigieuse usine de chocolat, près de Liège, a été submergée par les intempéries de ces derniers jours.

Façade effondrée, ingrédients à jeter: l’usine du chocolatier Galler, près de Liège (est de la Belgique), a pris ce week-end la mesure des dégâts causés par les inondations, qui ont saccagé le bâtiment et mis la production à l’arrêt. A travers un mur à moitié écroulé, on distingue depuis le parking un amas d’ustensiles et de plans de travail. Les intempéries historiques, qui ont ravagé le pays en milieu de semaine et fait au moins cinq morts et des dizaines de sinistrés dans la commune, n’ont pas épargné ce grand nom du chocolat belge, l’un des fournisseurs brevetés de la Cour de Belgique avec Godiva ou Leonidas.