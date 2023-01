Réveillon: Rave Party à Bulle: le préfet déloge des centaines de fêtards

La police cantonale fribourgeoise parle de plusieurs centaines de fêtards provenant de divers cantons suisses et d’autres pays d’Europe qu’elle a retrouvés dans les bois à Bulle au lieu-dit «Grande Cithard». Alertées samedi soir 31 décembre vers 21 h 30, les forces de l’ordre ne s’attendaient pas à pareil spectacle. De nombreuses patrouilles ont été engagées pour désamorcer cette manifestation non autorisée et maîtriser ces participants. «Une importante infrastructure musicale et logistique avait été installée à deux endroits différents dans cette clairière», détaillent les autorités.