France : Rave-party dans une commune bretonne, pour la 3e fois en un mois

Des centaines de personnes se sont à nouveau réunies à Laillé ce week-end, à l’occasion d’une fête illégale.

Terrain prêté par un agriculteur

Après en avoir été empêchés par les gendarmes, les organisateurs se seraient finalement rabattus sur cette commune d’Ille-et-Vilaine où un agriculteur leur a prêté un terrain. La préfecture de Loire-Atlantique avait pris mercredi un arrêté interdisant «les rassemblements festifs à caractère musical » durant le week-end de l’Ascension et jusqu’au 7 juin.

«Une centaine d’infractions»

S’agissant d’une «rave party non déclarée», celle-ci a donné lieu «à de nombreux contrôles» a indiqué la préfecture à l’AFP. «Une centaine d’infractions» ont ainsi été relevées par les forces de l’ordre.

«Sur réquisition du procureur de la République, ces opérations ont permis la verbalisation de 19 conduites sous l’emprise d’un état alcoolique, infractions sur la détention de produits stupéfiants», ont détaillé les services de l’Etat. Des contrôles qui ont également donné lieu à «29 amendes forfaitaires délictuelles» et «69 infractions diverses au code de la route dont 5 conduites sans permis»

«Deux faits de destruction et dégradation» concernant un hangar et un champ agricole ont également été relevés et trois auteurs ont été interpellés. Contactée par l’AFP, la maire de la commune, Françoise Louapre, n’a pu être jointe.