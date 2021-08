Valais : Rave party illégale écourtée en douceur

Le président de la commune d’Arbaz a renoncé à faire intervenir les forces de l’ordre et a préféré fixer un ultimatum aux participants. Qui l’ont respecté.

Un alpage situé sur les hauteurs d’Arbaz (VS) a été envahi samedi soir par des centaines de fêtards, qui pensaient rester là quatre jours, rapporte la RTS. Alerté par le passage inhabituel de nombreux véhicules, le président de la commune a découvert une manifestation illégale mais semble-t-il payante et un tant soit peu organisée, avec des stands de boissons et de nourriture, ainsi que des personnes chargées de faire la circulation et de gérer le stationnement du public, relate de son côté le site du «Nouvelliste».

Tout ça, bien sûr, sur fond de musique diffusée à plein volume.