Belfaux (FR) : Rave party stoppée par la police avant même qu’elle commence

Samedi soir, les forces de l’ordre sont intervenues en nombre pour empêcher la tenue d’une fête illégale dans la forêt de Belfaux.

Samedi, vers 20h50, une quinzaine de patrouilles sont intervenues dans une forêt située entre Belfaux et les localités de Cutterwil, Lossy et Grolley, pour mettre fin à l’organisation d’une fête sauvage. Sur place, la police a constaté qu’une importante infrastructure avec table de mixage, murs d’enceintes et débit de boissons avait été installée. Autrement dit, tous les ingrédients pour la tenue d’une nouvelle rave party dans la région (lire encadré). Les participants n’étaient toutefois pas encore arrivés. Seuls une petite vingtaine de fêtards étaient présents.

Du matériel (génératrice et table de mixage) a été séquestré. Identifiés, les organisateurs ont procédé au démontage des installations et à la remise en état de la place. Ils seront dénoncés à l’autorité compétente. «L’intervention s’est déroulée dans le calme et en bonne discussion avec les personnes présentes», commente la police. Pour rappel, l’organisation d’une manifestation est soumise à autorisation, délivrée par la Préfecture. Et la police de souligner que «toute personne ayant des informations ou constatant l’organisation de ce type d’événement est priée de le signaler au 117».