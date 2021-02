Kathryn Drysdale : Ravie de son rôle dans «Bridgerton»

Kathryn Drysdale adore jouer une modiste dans la série. Cela change des personnages qu’on lui proposait trop souvent à cause de sa couleur de peau.

Kathryn Drysdale est aux anges depuis qu’elle figure au casting de la série à succès «Bridgerton», sur Netflix. Il faut dire que son personnage dans la fiction, Genevieve Delacroix, modiste séduisante et indépendante, l’enchante au plus haut point.

Interviewée par Digital Spy, l’actrice britannique de 39 ans trouve en effet «incroyable de pouvoir jouer dans un feuilleton autre chose que des esclaves qui souffrent ou des personnes opprimées à cause de leur couleur de peau». Aujourd’hui, Kathryn constate que les producteurs de séries ont l’esprit plus ouvert quand il s’agit de distribuer des rôles aux acteurs noirs. «Il y a des années, on nous disait que cette diversité ne marcherait pas, qu’un personnage principal noir, ça ne ferait pas vendre. Maintenant, tout ça fait partie du passé», se réjouit-elle. Considérant sa participation dans la saison 1 de «Bridgerton» comme «une expérience de rêve», la comédienne a vraiment hâte d’en tourner la suite.