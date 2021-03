Visuellement superbe, «Raya et le dernier dragon» fait la part belle aux héroïnes et à l’entraide. Il sort ce vendredi 5 mars 2021 sur Disney+, en accès Premium (32 fr!). On vous reparlera de ce très chouette film s’il sort en salle (on croise les doigts) ou lorsqu’il sera accessible à tous sur Disney+, dès le 4 juin prochain.. ****