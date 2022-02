Maroc : «Rayan a rappelé au monde entier les valeurs de l’humanité»

Le Maroc, sous le choc, pleure la mort du petit Rayan, extrait samedi soir sans vie du puits où il était tombé cinq jours auparavant.

Hommages du monde entier

«Epilogue tragique... Tristesse et choc au Maroc... La chute d’un enfant qui a rappelé au monde entier les valeurs de l’humanité», a commenté la presse dominicale. Signe de la forte émotion provoquée par le drame, c’est le cabinet royal qui a annoncé samedi soir le décès de l’enfant. Dans un communiqué officiel, le roi Mohammed VI a présenté ses condoléances aux parents.

La course contre la montre menée depuis cinq jours par les sauveteurs avait été suivie en direct par d’innombrables internautes. Et dès l’annonce du décès, les hommages sur les réseaux sociaux ont afflué en provenance du monde entier, de l’Algérie voisine et rivale jusqu’en France ou aux Etats-Unis, dans toutes les langues.