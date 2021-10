Rayane Bensetti à bout face au saccage de sa villa

France : Rayane Bensetti désespéré de voir sa maison saccagée

Le comédien français est consterné par les dégâts dus aux ouvriers incompétents qui travaillent dans sa villa.

Rayane Bensetti en a gros sur la patate depuis que des travaux de rénovation ont commencé chez lui. Le comédien a constaté que les deux ouvriers engagés pour cette tâche étaient en train de détruire sa maison. Afin de se sentir moins seul face à ce désastre, Rayane a partagé son désarroi avec ses fans dans une story Instagram, mercredi 13 octobre 2021. Excédé par le manque de professionnalisme des deux hommes, il a partagé des vidéos où l’on constate leur maladresse. «Dites-vous que depuis le mois d’avril (ndlr: 2021), il y a des travaux chez moi. Et à chaque fois, c’est ce guignol qui vient «réparer» avec son pote incompétent. À partir du moment où ils finissent les travaux, c’est toujours pire qu’avant leur passage. Donc ils reviennent et reviennent et reviennent sans cesse», a déploré le jeune homme.