Football : Rayée des villes-hôtes, Dublin accuse l'UEFA de «dépasser les bornes»

Le Premier ministre irlandais Micheal Martin a estimé que l'UEFA «avait dépassé les bornes» en exigeant des villes-hôtes de l'Euro 2020, reporté à cet été, qu'elles accueillent les matches en présence de spectateurs, après que Dublin a été rayée de la liste devant son refus de s'y engager.

Reporté d'un an en raison de la pandémie, le championnat d'Europe 2020 se déroulera désormais dans 11 pays différents, du 11 juin au 11 juillet. Le président de l'UEFA, Aleksander Ceferin, a promis un tournoi «sûr et festif», avec des spectateurs accueillis «à chaque match» par chacun des onze pays concernés. Cette condition sine qua non a été édictée «simplement pour permettre aux fans d'assister aux matches après une année sans pouvoir regarder le football en direct dans les stades», a affirmé l'organisateur.