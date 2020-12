Waldemar Kita et Raymond Domenech en pleine discussion mercredi à l’occasion de la reprise de l’entraînement du FC Nantes.

Actuel 16e de Ligue 1, le FC Nantes ne compte que trois points d’avance sur le barragiste, Lorient. Et son président, l’ancien patron du Lausanne-Sport Waldemar Kita, a tenté un coup «médiatico-psychologique» en sortant Raymond Domenech de sa fonction de consultant pour lui confier une équipe à la dérive. Le très controversé ancien sélectionneur des Bleus va ainsi retrouver un banc de première division française… 27 ans après son dernier poste à l’Olympique lyonnais.

Présent sur place pour accueillir son nouveau patron technique et s’adresser aux joueurs, Waldemar Kita a dû apprécier. Il faut dire qu’en treize ans de présidence, l’homme d’affaires polonais a usé 17 entraîneurs. Un chiffre qui jure avec l’histoire du club et la fidélité légendaire que ce dernier accordait jadis à ses techniciens, les mythiques «Coco» Suaudeau et Raynald Denoueix en tête.