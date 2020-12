Football : Raymond Domenech signe son retour

L’entraîneur français, au cœur de la Coupe du monde 2010 ratée de l’équipe de France, s’est engagé avec le FC Nantes jusqu’à la fin de la saison.

L’ancien sélectionneur de l’équipe de France Raymond Domenech, qui n’a plus dirigé d’équipe depuis le fiasco du Mondial-2010, va entraîner le FC Nantes pour la fin de la saison, a-t-on appris mercredi de source interne au club confirmant des informations des quotidiens 20 minutes et Le Parisien.

15e coach de Kita

Âgée de 68 ans, Domenech a dépassé la limite d’âge de 65 ans et devra obtenir une dérogation de la Ligue de football professionnel (LFP).

Le Suisse Weiler écarté

Devenu consultant dans les médias, Raymond Domenech n’a plus été en charge d’une équipe depuis la grève des joueurs français à Knysna (Afrique du Sud) lors de la Coupe du monde 2010, et n’a plus été entraîneur de club depuis Lyon (1988-1993).