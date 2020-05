Genève

Raz-de-marée de signatures pour le maintien des bandes cyclables

Les milieux de défense du vélo ont déposé jeudi une pétition électronique munie de quelque 17’500 paraphes pour que les aménagements provisoires soient pérennisés.

Après s’être mobilisés dans la rue lors d’une manifestation non autorisée forte de 1500 personnes, les cyclistes genevois ont investi le champ de la démocratie électronique. Jeudi matin, des associations provélo, pour la mobilité douce et d’habitants ont déposé la pétition «OUI aux nouvelles bandes cyclables à Genève» munie de 17’500 signatures. La demande est adressée au Canton et à la Ville de Genève. Le texte réclame que les nouveaux aménagements en faveur de la petite reine mis en œuvre à la faveur du déconfinement soient maintenus, développés sur d’autres axes, puis pérennisés.