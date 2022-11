Razzia romande aux Swiss Live Talents

Dirty Sounnd Magnet, de Fribourg, a été le premier Romand à recevoir son prix. «On est très content, même s’il y avait de la tension d’être en compétition avec d’autres excellents groupes», a soufflé en coulisses le chanteur du combo lauréat de la catégorie rock. Il a ajouté que ce prix venait couronner un travail de longue haleine: «On a donné notre 500e concert, il n’y a pas longtemps. Ça fait 17 ans qu’on joue ensemble. Ce trophée représente tout ça». Ensuite, la Genevoise La Colère a été honorée pour son electro. Elle était émue à sa descente de scène: «Oui, j’ai les larmes aux yeux. Ce Swiss Live Talent me donne de la confiance et confère du respect. Il ira sur ma cheminée, à côté de mon prix du m4music». Pour Évita Koné, en revanche, c’était son premier trophée. «C’est irréel. Ce soir, alors que je venais de donner un showcase, on me rappelle sur scène quelques minutes plus tard pour me remettre ce prix. Je n’étais pas encore redescendue de mon live. Je n’ai pas les mots. C’est quand même un comble pour une rappeuse qui a l’habitude de jouer avec», a confié la Genevoise, distinguée dans la catégorie urban. Dernière lauréate romande à recevoir son porte-voix doré: la Neuchâteloise Giulia Dabalà en tant que Best Emerging Talent. «Quelle surprise. Se lancer dans une carrière musicale pour une femme de 24 ans, c’est comme se lancer dans le vide, a-t-elle imagé. Ce soir, c’est un petit pas qui me permettra d’atteindre mes objectifs. Ça fait du bien, ça signifie que je ne fais pas trop mal les choses!»