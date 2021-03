Coronavirus en Allemagne : Razzia sur les tests antigéniques, stocks épuisés en quelques heures

Les Allemands se sont rués samedi sur les premiers tests antigéniques contre le coronavirus vendus dans le commerce.

L’objectif est de donner plus de liberté à la population après des mois de restrictions, mais les experts soulignent que les tests rapides sont moins fiables que les tests PCR et que les mesures de protection doivent être maintenues même en cas de test négatif. La chaîne Aldi limite la vente à un paquet de cinq tests par personne, d’un coût de 24,99 euros. Le test est effectué par prélèvement nasal et le résultat apparaît en 15 minutes.