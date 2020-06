Actualisé il y a 51min

Canton de Fribourg

Razzia sur les véhicules foireux

La police est restée près de cinq heures en poste, jeudi à Dompierre, pour contrôler les voitures, deux-roues et engins agricoles qui passaient là. Cinq conducteurs ont dû rentrer à pied.

Les agents de la police fribourgeoise n’ont pas fait de cadeau aux détenteurs de véhicules non-conformes, jeudi. Pol. Cant. FR

Ceux qui circulaient au volant ou un guidon d’un véhicule non conforme ont dû se mordre les doigts d’avoir choisi de passer par Dompierre (FR) jeudi après-midi. Car, à l’instar d’autres polices romandes, celle du canton de Fribourg a passé au crible tous les deux-roues, engins agricoles et voitures qui se présentaient entre 15h30 et 20h, . Epaulés par deux experts de l’Office de la circulation et de la navigation (OCN), les agents ont débusqué de nombreux contrevenants.

Ainsi, sur 64 contrôles effectués, 10 dénonciations pour des infractions à l’Ordonnance sur les exigences techniques requises pour les véhicules routiers et la Loi sur la circulation routière vont être établies. Surtout, cinq conducteurs ont dû rentrer à pied. Un parce qu’il n’avait pas de permis de conduire et trois parce que leur véhicule était modifié de manière illicite, soit qu’il faisait trop de bruit, soit qu’il avait été débridé et roulait trop vite. Le dernier a subi cette sanction car la remorque qu’il tractait n’était pas immatriculée.

Par ailleurs, un cyclomoteur a été séquestré pour subir un contrôle plus approfondi. La police a également infligé trois amendes et six conducteurs ont été convoqués pour une expertise à l’OCN.