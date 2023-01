Cérémonie : Razzie Awards: «Blonde» et «Pinocchio» en tête

La cérémonie, qui «récompense» le pire du cinéma et se tiendra le 11 mars 2023, a dévoilé sa liste des nominés.

Ana de Armas joue le rôle de Marilyn Monroe dans «Blonde». 2022 © Netflix

Chaque année à la veille de la cérémonie des Oscars ont lieu les Razzie Awards. En 2023, les «gagnants» de cette cérémonie qui désigne le pire du cinéma de l’année écoulée seront connus le 11 mars. Et ce 23 janvier 2023, la liste des nominés a été dévoilée sur le site des Razzies, qui avaient consacré LeBron James en 2022.

C’est le film «Blonde», proposé sur Netflix, qui fait la course en tête avec huit nominations: Pire film, Pire acteur dans un second rôle (pour Xavier Samuel et pour Evan Williams), Pire couple à l’écran (pour «les personnages réels dans la scène fallacieuse de la chambre à coucher de la Maison Blanche» et pour «Andrew Dominik et ses problèmes avec les femmes»), Pire remake, Pire réalisateur et Pire scénario.

Vient ensuite le long métrage «Good Mourning», inédit chez nous, avec sept citations: Pire film, Pire acteur (pour Machine Gun Kelly), Pire acteur dans un second rôle (pour Pete Davidson et pour Mod Sun), Pire couple à l’écran (pour Machine Gun Kelly et Mod Sun), Pire réalisateur et Pire scénario.

C’est «Pinocchio» qui occupe la troisième place, avec six «chances» de l’emporter: Pire film, Pire acteur (pour Tom Hanks), Pire actrice dans un second rôle (pour Lorraine Braco, qui double Sofia la mouette), Pire remake, Pire réalisateur et Pire scénario.