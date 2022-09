Royaume-Uni : (Re)conquérir la communauté noire, le défi de Charles III

«Nouvelle mission»

De nombreux Britanniques noirs ne veulent plus taire le racisme ancré selon eux au cœur des institutions britanniques. Le sujet est à fleur de peau depuis les manifestations du mouvement Black Lives Matter, marqué par des appels à déboulonner les statues de personnalités historiques liées à l’esclavage. En plein deuil national suivant la mort de la reine, des dizaines de personnes ont manifesté à Londres après la mort de Chris Kaba, un jeune noir non armé tué par un policier.

Dès son premier discours en tant que roi, Charles a tenu à dire son «amour» pour Harry et Meghan, une main tendue au couple dont la rupture avec la monarchie avait été vue par certains comme une occasion manquée. Pour Patrick Vernon, historien britannique d’origine jamaïcaine et co-auteur du livre «100 grands Britanniques Noirs», si «la reine ne s’est jamais penchée sur les questions autour de la race et de la discrimination (…) le roi a une nouvelle mission». «Il s’agit de démontrer non seulement à la communauté noire, mais aussi à d’autres, qu’il sera différent de la reine», explique-t-il à l’AFP. Il souligne que Charles a prononcé ces deux dernières années «plusieurs discours sur la contribution des Noirs en Grande-Bretagne dans les forces armées, l’économie, etc.».