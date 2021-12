France : Réacteurs nucléaires à l'arrêt: l'action EDF chute en Bourse

Quatre réacteurs ont été mis à l'arrêt par EDF après la détection de défauts de soudures ou «par précaution». L'action du groupe français a perdu 16% jeudi avant d'être suspendue.

EDF a annoncé mercredi soir avoir décidé d’arrêter les deux réacteurs de Chooz «par mesure de précaution», et de prolonger l’arrêt des deux réacteurs de la centrale de Civaux (Vienne, au sud de Lyon), après la détection de défauts à proximité de soudures des tuyauteries du circuit d’injection de sécurité de celle-ci, un circuit qui permet de refroidir le réacteur en cas d’accident. Chooz et Civaux sont des réacteurs de la même génération – la plus récente – et de même puissance (1450 MW).