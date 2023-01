Hilary Duff est allergique aux coquilles Saint-Jacques

Hilary Duff : Réaction allergique aux coquilles Saint-Jacques

La comédienne et les coquilles Saint-Jacques, c’est terminé. Elle n’en mangera plus jamais de sa vie, après la mésaventure qu’Hilary Duff vient de vivre. L’Américaine de 35 ans, toujours très fière de son physique, a posté une photo d’elle, en story Instagram, sur laquelle on découvre sa lèvre inférieure gonflée, comme si elle avait abusé de chirurgie esthétique. Or, il n’en était rien.