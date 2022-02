Super League – Nul vierge de buts à la pause entre Servette et Lucerne

Sans trop de doutes, Servette est favori avant d'accueillir les 9es de Super League. Si la déconvenue de la semaine passée est sur le papier sévère, le match n'était pas tant déséquilibré que ça. De plus, Servette pointe au 5e rang du classement, tandis que Lucerne lutte contre la relégation avec le LS et compte deux longueurs d'avance sur les Vaudois. Ces derniers suivront certainement la rencontre de Servette avec un certain intérêt.