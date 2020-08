Armée armée 06.08.2020 à 04:58

Aux anti armée: j’ai des extincteurs chez moi mis par l’agence immobilière mais je n’ai jamais eu de feu chez moi. J’ai une assurance vol mais jamais été volé. Des brises vitres dans les trains mais jamais utilisé. Assurance feu mais jamais eu de feu chez moi. Premiers secours pour le permis auto mais jamais eu à utiliser ces gestes... mais peut être un jour j’aurai besoin de tout ça, comme pour l’armée, une fois elle nous servira, rappelez vous avec le confinement... Notre pays ne s’est pas fait autour d’une table, notre pays a fait la guerre pour que nous soyons la Suisse que nous sommes. La première garde pontificale suisse est descendue à pied jusqu’à Rome pour servir... et combien de mercenaires suisse au service des rois de France? Et c’était les meilleurs!! Alors oui, en mémoire à nos anciens qui ont donné leur vie pour notre liberté et au vu de ce qui se passe dans d’autres pays. Notre armée a tout à fait sa place!!!