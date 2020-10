L’ex-collègue du journaliste, Massimo Lorenzi, responsable des sports à la RTS, ne s’est pas montré très tendre non plus. Il s’est dit «stupéfait, écœuré, profondément déçu et attristé par la lecture du Temps de ce jour. Qui aurait imaginé de tels agissements? On croit connaître les gens parce qu’on travaille avec eux. Mais parfois on se trompe dans les grandes largeurs. Et eux vous trompent. La honte.»