Football: Real-Chelsea et City-Bayern: deux quarts de rêve

Le Real Madrid ira à Londres. AFP

Les premières boules tirées vendredi à midi à Nyon ont donné le ton: le Real Madrid affrontera en effet le Chelsea de Denis Zakaria pour une place en demie de C1. Le tenant du titre devra donc se défaire de la grosse déception du championnat anglais cette saison, qui a posé plus de 600 millions de francs en achats de joueurs entre l'été et l'hiver derniers. Les Madrilènes et leur immense expérience dans la compétition partiront largement favoris contre la troupe de Graham Potter.

L'autre rencontre la plus attendue de ces quarts sera à n'en pas douter le double rendez-vous entre Manchester City et le Bayern Munich, soit, vu de Suisse, entre Manuel Akanji et son gardien en équipe nationale Yann Sommer. Pep Guardiola retrouvera aussi, à cette occasion, son ancien employeur, avec qui il avait gagné trois titres de champion d'Allemagne entre 2014 et 2016. Les Citizens auront légèrement la faveur de la cote, mais après avoir sorti le PSG, les Bavarois n'auront aucun complexe.

Les affiches AFP

L'affiche entre l'Inter Milan et le Benfica s'annonce elle très ouverte. Les Portugais dominent outrageusement leur compétition domestique, tandis que les Lombards, largement distancés par Naples en Serie A, n'ont plus que les Coupes (demie contre la Juventus en Italie) pour garnir leur armoire à trophée cette saison. Les Napolitains, eux, ont hérité de l'AC Milan. Les hommes de Luciano Spalletti ont déjà le titre de Serie A en poche et ce ne sont pas les Rossoneri, quatrièmes et à vingt points en championnat, qui leur feront peur.