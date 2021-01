Football : Real Madrid: un périple entravé par la neige

Au lendemain du nul 0-0 concédé à Pampelune contre Osasuna en Liga, le Real de Zinédine Zidane, dans l’impossibilité de rentrer à Madrid à cause de la tempête de neige, a décidé d’aller directement à Malaga.

Les autorités ont annoncé aux joueurs et à l’encadrement du Real qu’il leur sera impossible de rentrer à Madrid ce dimanche, et le club merengue a donc décidé de voyager directement lundi matin à Malaga, où il doit affronter l’Athletic Bilbao en demi-finale de Supercoupe d’Espagne jeudi. Un rebondissement de plus dans le périple des Madrilènes, qui ont déjà vécu un voyage agité depuis la capitale espagnole vers Pampelune vendredi.