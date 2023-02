Réalisez le trait d’eye-liner d’Angèle pour moins de 10 francs

Comme pour Adèle , le trait d’eye-liner est le look signature d’Angèle. Dans le dernier numéro de «Vogue», dont la chanteuse belge fait la couverture, sa maquilleuse, Ruby Mazuel, détaille sa routine beauté et explique notamment comment reproduire son make-up des yeux .

Si Ruby Mazuel utilise de nombreux produits Chanel, dont Angèle est ambassadrice, elle se sert également de cosmétiques plus abordables. «Je lui ai proposé de passer d’un trait de liner noir tranché à un liner brun fumé, à la fois plus doux pour une blonde et très chic. Je le dessine avec le Crayon Eye-liner Kiko brun irisé 04 très longue tenue, puis je le patine au pinceau avec 2 fards bruns secs», détaille-t-elle dans le magazine. Bonne nouvelle, le crayon qu’elle emploie coûte 8 fr. 50.