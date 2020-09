Réalisez vous-même le meilleur gâteau au chocolat du monde

Derrière cette création assez unique, on trouve l’auteure culinaire Suzy Palatin. Originaire de la Guadeloupe, cette ancienne mannequin et actrice s’est toutefois révélée en cuisine. Au travers de recettes originales, tirées de sa gourmandise personnelle comme de son héritage culinaire, elle s’est faite connaître dans toute la francophonie. Et la recette de ce gâteau que nous vous livrons ci-après fait partie des incontournables! C’est devenu «le fameux gâteau de Suzy». Ce serait le gâteau préféré du grand pâtissier français Pierre Hermé , le roi du macaron, aussi appelé le Picasso de la pâtisserie, qui l’a élu «Meilleur gâteau au chocolat du monde» et même la cheffe Hélène Darroze le ferait souvent. C’est dire s’il est bon!