Diplomatie: Berlin veut se montrer plus ferme face à la Chine

L’Allemagne a dévoilé jeudi ses nouveaux axes stratégiques face à une Chine «plus offensive», avec l’adoption en Conseil des ministres d’un document visant à redéfinir ses relations avec Pékin. «Notre objectif n’est pas de nous découpler (de Pékin). Mais nous voulons réduire les dépendances critiques à l’avenir», a tweeté M. Scholz après avoir présenté la nouvelle stratégie qui, selon lui, «réagit à une Chine qui a changé et qui se montre plus offensive». «Pour nous, la Chine est et reste un partenaire, un concurrent et un rival systémique», a-t-il martelé.