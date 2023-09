Le casque Magic Leap 1 cessera de fonctionner à la fin 2024

Le Magic Leap One n’a pas connu le succès escompté.

Mauvaise nouvelle pour les possesseurs d’un Magic Leap 1. L’un des casques pionniers de la réalité augmentée «transparente» voit pointer sa fin de carrière. Son fabricant a annoncé que l’appareil, ainsi que ses applications et ses services en ligne cesseront de fonctionner le 31 décembre 2024. La start-up Magic Leap , dirigée par Peggy Johnson , indique que le casque n’est plus disponible à l’achat, mais qu’elle continuera à déployer des mises à jour de sécurité jusqu’à la date butoir.

Flop commercial

Lancé en 2018 à destination du grand public au prix de 2300 dollars, l’appareil a connu un flop commercial. Le fondateur et ancien patron de la société visait un million d’unités écoulées la première année, mais seuls 6000 dispositifs ont trouvé preneur dans les six premiers mois suivant son lancement… Doté d’un champ de vision limité, l’appareil, qui doit être relié à un boîtier externe, n’a pas répondu aux grandes attentes suscitées par une longue phase de développement entourée de mystère, de levées de fonds de grande ampleur et la promesse d’une révolution technologique, qui n’a finalement pas eu lieu.