Meta s’associe à LG pour contrer le casque VR Vision Pro d’Apple

Après le lancement du Meta Quest 3 en juin dernier, son fabricant ne restera pas les bras croisés face à la concurrence. Dans le but de lancer une sérieuse alternative au casque de réalité mixte Vision Pro annoncé par Apple le 5 juin dernier, le groupe américain Meta s’est allié au célèbre groupe sud-coréen LG, croit savoir le «Maeil Kyongje», principal quotidien économique coréen. En novembre dernier, un autre média évoquait de simples pourparlers entre Meta et LG Display, filiale de LG dédiée à la fabrication d’écrans. Le futur dispositif haut de gamme, qui pourrait s’appeler Meta Quest 4 Pro, serait développé par l’ensemble du groupe LG: LG Electronics serait chargé de l’assemblage, LG Energy et LG Innotek fourniront des composants comme la batterie, tandis que LG Display s’occupera des écrans micro OLED.