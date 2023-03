Voile: Realteam pulvérise le record du Ruban bleu

Le temps n’était pas pourri pour tout le monde ce lundi. Alors que l’hiver fait un retour en force, une équipe s’est mise en tête de s’attaquer au plus prestigieux des records lémanique. De Genève au Bouveret et retour, sur le parcours du Bol d’Or Mirabaud, le Ruban bleu est un peu le Graal des régatiers suisses. Realteam a réuni ses plus fins marins pour réussir le premier gros coup d’une saison qui somnole encore. Avec Jérôme Clerc à la barre et Esteban Garcia en propriétaire skipper aguerri, le TF35 a bouclé la boucle en 3h43’27’’. Le précédent record (4h30’15” en 2014), détenu par «Hydros.ch» est relégué à la préhistoire des records véliques.