Neuchâtel

Réaménagement des Jeunes-Rives, prochaine étape décisive

Le projet de réaménagement passe le 29 juin devant le Conseil général. S‘il est accepté, le nouveau parc sera accessible en partie à l'été 2022.

Un projet qui séduit

Le parc des Jeunes-Rives, devisé à 26,6 millions de francs doit être réalisé en deux étapes, la plus grande entre 2021 et 2023, alors que la deuxième – qui concerne essentiellement le parking et l’actuelle place rouge – fera l’objet d’un autre rapport et sera réalisée par la suite, sans jamais que le site ne soit fermé à la belle saison.