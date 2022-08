Genève : Rebâtir Champ-Dollon coûtera 633 millions à l’Etat

Plus de 760 millions de francs. C’est le prix pour reconstruire la prison vétuste et surpeuplée de Champ-Dollon d’ici 2030. Vendredi dernier, plusieurs médias révélaient l’intention de Mauro Poggia, conseiller d’Etat chargé de la Sécurité, de détruire et remplacer l’établissement pénitentiaire par au moins quatre nouveaux bâtiments. Selon une information de Léman Bleu, le Canton devrait injecter 633 millions de francs pour le nouveau complexe, tandis que la Confédération prendrait en charge 130 millions.