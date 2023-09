Rébecca Balestra vit la scène comme un sport extrême

La comédienne et humoriste genevoise Rébecca Balestra a obtenu le Prix suisse des arts de la scène 2023. Sandra Pointet

Chroniqueuse dans «Les beaux parleurs» sur la RTS, autrice, comédienne, comique, la Genevoise de 35 ans a de multiples cordes à son arc. Avec son humour à la fois cru et poétique, Rébecca Balestra, lauréate du Prix suisse des arts de la scène 2023, présentera son premier one-woman-show au titre éponyme, du 28 septembre au 1er octobre 2023 au Théâtre Saint-Gervais, à Genève.

De quoi parle votre spectacle et pourquoi porte-t-il votre nom?

En gros, le public est assis, moi je suis debout et j’essaie d’être drôle pendant une heure. Un stand up, c’est ça. Le public vient voir une personnalité avec une singularité. C’est pour ça que j’ai donné mon prénom et mon nom à mon œuvre, tout comme Yves Saint Laurent et Bernard Nicod! Je ne voulais pas essayer de regrouper tous les sujets que j’aborde en un seul titre. Cela parle donc de moi, Rébecca Balestra, qui a fait une formation théâtrale, et qui se lance dans sa première scène d’humour en appliquant les codes du stand up et en les comparant avec ceux du théâtre. Je parle aussi de peinture, de prostate, de blagues sur les pingouins… Et je joue deux fois par soir!

Pourquoi avez-vous eu envie de vous lancer dans le stand up?

En fait, l’humour a toujours fait partie de mon travail. Pour moi, l’art doit véhiculer des émotions. C’est comme ça qu’on touche les gens. L’humour est essentiel, car il permet de mettre les choses en perspective, de prendre du recul, de rire de soi, de faire de l’autocritique mais aussi de critiquer la société de façon bienveillante. Pour moi, le rire soulage, on se sent mieux après. Moi qui ai une tendance à la tristesse, à la mélancolie et au manque de confiance en soi, je pense que si je n’avais pas ce recul sur la vie et sur la drôlerie de l’existence, je ne me lèverais plus de mon lit. Et l’humour peut réunir tous les publics. J’ai envie de faire des trucs à la fois exigeants et populaires.

Que vous procure le fait d’être sur scène?

Il y a une sorte d’adrénaline complètement addictive. Je le vis comme un sport extrême, car je suis extrêmement stressée et angoissée avant de monter sur scène. Ça me rend physiquement malade. J’ai très peur et j’ai carrément l’impression de risquer ma peau. Mais je suis accro à ce plaisir d’être avec les gens et de partager une œuvre avec eux. C’est peut-être aussi dû au fait que c’est mon seul acte social. Je suis quelqu’un de très réservé et c’est peut-être le seul endroit où j’arrive à être réellement avec les gens.

Votre humour est souvent cru et cynique. Avez-vous des limites?

L’humoriste cherche à repousser les limites en permanence, il n’est pas là pour faire quelque chose de moral ou de policé. En tant qu’artiste, on est là pour provoquer des émotions et de la pensée. Je ne me force pas à avoir une écriture crue, c’est quelque chose d’instinctif et de naturel, j’écris comme je suis. Je trouve que l’authenticité est essentielle si on veut créer un véritable lien avec le public.

Pourquoi vous définissez-vous comme une «drama queen»?

Parce que je suis quelqu’un de très angoissé. Avec mon écriture et mon humour, j’ai l’air d’avoir une grande confiance en moi, mais en fait je suis une personne extrêmement traqueuse. J’ai très peur avant toutes mes chroniques à la radio. Je suis donc une drama queen parce que je vois le pire partout et ça me prend beaucoup d’énergie, ainsi qu’à mes proches (rire).

Avez-vous d’autres projets?