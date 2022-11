Succession Simonetta Sommaruga : Rebecca Ruiz et Nuria Gorrite renoncent au Conseil fédéral

Les noms de plusieurs Romandes ont circulé cette semaine à Berne, après la démission surprise de la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga. Mais après un torrent d’éloges à l’égard de la socialiste sortante, les deux Vaudoises les plus en vue ont a fait savoir qu’elles n’allaient pas tenter leur chance dans la course à la succession de la socialiste bernoise.

L’autre papable latine, sa collègue au gouvernement vaudois Nuria Gorrite, a suivi peu après via une déclaration à la presse. «Je suis heureuse et honorée que ma candidature ait été envisagée. Je le prends comme une reconnaissance du travail accompli. Je renonce cependant à me porter candidate au Conseil fédéral. Cette décision est portée par la conviction du fait que les Vaudoises et les Vaudois comptent encore sur mon engagement au sein du Conseil d’Etat vaudois.»