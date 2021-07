SPONSORED - Rebecca Tarmann nous emmène dans le quartier le plus branché de Berne

La rubrique Lifestyle de «20 minutes», en collaboration avec Suisse Tourisme, vous convie, à travers une série d’articles, à découvrir les plus belles villes du pays en vous laissant guider par ceux qui les connaissent le mieux: les gens du coin. Ils nous présentent leurs endroits préférés. Les premiers épisodes, publiés ces derniers mois, nous ont entraînés dans le canton du Tessin , à Lausanne et à Winterthour . Cette fois-ci, voici Rebecca Tarmann, une jeune barmaid qui, dans la vidéo ci-dessus, nous parle de Berne comme personne!

1 - Admirez la vieille ville depuis la roseraie

Quoi de mieux qu’un bon aperçu de la ville pour commencer un city trip? Voici comment vous y prendre à Berne: de la gare, traversez la vieille ville en prenant le pont de Nydegg, puis en passant du côté de la fosse aux ours, vous arriverez à la roseraie. Attablez-vous au restaurant Rosengarten pour admirer la vue sur les toits de la vieille ville.et commandez une boisson fraîche.

2 – Un café au Kairo

Bern Welcome

Dans le quartier populaire de La Lorraine, on trouve le joyeux Café Kairo. Si vous avez faim, vous pouvez manger une assiette de falafels, sinon vous pouvez vous offrir un café ou un thé de la Länggasse de Berne. Et pour les gourmands, il existe également d’autres plats tous achetés localement et bio!