Rebel Wilson a fait son coming out

États-Unis : Rebel Wilson a trouvé sa «princesse de Disney»

L’actrice a présenté sa compagne, la créatrice de mode Ramona Agruma, sur son compte Instagram.

Au mois de mai 2022, Rebel Wilson avait confié à «People» qu’elle était amoureuse. L’actrice de 42 ans avait même raconté avoir rencontré la personne qui partageait sa vie grâce à un ami. Et alors qu’on la croyait en couple avec le joueur de tennis Matt Reid , Rebel a fait son coming out sur Instagram en présentant sa compagne, Ramona Agruma, le 9 juin 2022.

De la chérie de celle dont les blagues avaient fait scandale aux BAFTA, on ne connaît pas grand-chose. Tout juste sait-on qu’elle est la créatrice de la marque Lemon Ve Limon, une ligne de vêtements durables, et des bijoux DeLys. Selon son profil LinkedIn, elle a étudié le droit à l’université de Riga, en Lettonie et parle l’anglais, l’allemand, le russe et le letton.