Carnet rose : Rebel Wilson est maman

Et l’Australienne, qui en couple avec la créatrice de mode Ramona Agruma, est déjà raide dingue de sa progéniture: «Je ne peux même pas décrire l’amour que j’ai pour elle, c’est un merveilleux miracle! Je suis éternellement reconnaissante envers tous ceux qui ont été impliqués (vous savez qui vous êtes), cela a pris des années à se préparer… mais je voulais particulièrement remercier ma magnifique mère porteuse qui l’a portée et l’a mise au monde avec tant de grâce et de soin.» La star l’a encore remerciée de l’avoir aidée à fonder sa propre famille. «C’est un cadeau incroyable. Le plus beau des cadeaux», a-t-elle ajouté.