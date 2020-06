Australie

Rebel Wilson était payée pour rester grosse

L’actrice et humoriste australienne a révélé que les producteurs de cinéma étaient prêts à lui donner beaucoup d’argent pour qu’elle ne maigrisse pas.

Depuis le début de l’année 2020, Rebel Wilson s’est mise au régime et au sport et a perdu beaucoup de poids. À 40 ans – elle les a fêtés le 2 mars – la star australienne a décidé qu’elle devait faire attention à sa santé. «Je ne voulais pas perdre des kilos pour atteindre un certain chiffre. C’est plus que ça. Je voulais savoir pourquoi je mangeais trop», a-t-elle confié au «Sun». Rebel a également révélé qu’elle était très bien payée pour rester grosse parce qu’il n’y a que peu de femmes de sa corpulence à Hollywood.