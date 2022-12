Boudry (NE): Rebondissement dans l’affaire de l’avocat trop tactile avec les jeunes

«Cette fois-ci, on ne va pas vous louper!» Cette phrase qui aurait été prononcée par un policier lors de l’arrestation du prévenu dans le cadre de sa détention avant jugement pourrait remettre en question tous les actes d’enquête auquel l’agent a participé. Selon la défense, le même policier a interrogé un jeune par téléphone pendant 45 minutes et a insisté pour que celui-ci «charge» l’accusé. Le jeune s’est dit «choqué» que le policier ait cherché à lui «faire dire certaines choses». «Le parti-pris manifeste et le zèle à charge de cet agent rendent inexploitables» tous les éléments d’instruction auxquels il a participé», a soutenu Me Jean-Marie Röthlisberger.