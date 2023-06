Elle Fanning recalée d’un film car jugée pas assez baisable

Aujourd’hui, il semble inconcevable que quelqu’un refuse un rôle à Elle Fanning. L’actrice américaine de 25 ans enchaîne les tournages entre cinéma et télévision et est invitée à tous les événements qui comptent, comme le Met Gala, qui s’est tenu le 1er mai 2023 . Pourtant, la jeune femme a vécu plusieurs échecs, dont l’un particulièrement choquant, comme elle l’a raconté au «Hollywood Reporter».

Heureusement pour l’héroïne de la série «The Great», qui a commencé sa carrière d’actrice à l’âge d’1 an et demi dans le film «Sam, je suis Sam», ce genre de commentaires ne la touche pas vraiment. «J’ai toujours été très sûre de moi, mais il est vrai que quand on grandit sous les yeux du public, c’est parfois bizarre. Je regarde des photos de moi à 12 ans prises par des paparazzis et je me demande si c’est une bonne chose de voir de telles choses à cet âge. Je n’ai pas la sensation que ça m’ait fait du mal. Ça m’a clairement permis de prendre conscience de qui j’étais», a-t-elle ajouté.