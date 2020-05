Channing Tatum

Recasé mais avide de liberté

Rabiboché pour la troisième fois avec Jessie J, Channing Tatum voudrait quand même pouvoir papillonner.

La chanteuse anglaise Jessie J, 32 ans, et l’acteur américain Channing Tatum, 40 ans, se sont rencontrés en 2018.

La romance entre Channing Tatum et Jessie J est loin d’être un long fleuve tranquille. Après deux ruptures au sein de leur couple, les deux stars sont de nouveau ensemble depuis peu. Cependant, l’acteur ne semble pas satisfait par cette situation. «Channing n'arrête pas de dire qu’il veut être célibataire et faire un travail sur lui-même avant de s’engager à nouveau avec quelqu’un. Mais là, il veut vraiment s'amuser», révèle un proche au «Sun». Le comédien, divorcé de Jenna Dewan en 2019, n’arriverait donc pas à décider s’il veut réellement être avec la chanteuse britannique de 32 ans. D’autant plus que d'autres jeunes femmes lui tourneraient autour...