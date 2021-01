Pandémie : L’économie française en 2020 subit une grave récession

L’Institut national de la statistique publie ses estimations ce vendredi. Le PIB hexagonal plonge de 8,3%.

Durant le deuxième confinement, la perte d’activité a été «bien plus modérée que celle constatée lors du premier confinement de mars-mai 2020» et sur le dernier trimestre, le PIB «est inférieur de 5% à son niveau un an auparavant», souligne l’Insee.